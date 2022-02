Lazio, Sarri: «Passo avanti come personalità, ma poco cattivi a inizio ripresa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri è intervenuto al termine della sfida giocata dalla Lazio contro il Porto motivando le ragioni della sconfitta

Ecco le parole di Maurizio Sarri a Lazio Style Radio e Sky, commentando la sconfitta della Lazio a Oporto:

MATCH – «Abbiamo fatto un passo avanti in termini di personalità, dispiace che il primo tempo sia finito in pareggio perchè abbiamo avuto le palle per il due a zero. L’unico appunto sono i primi dieci minuti del secondo tempo dove non siamo entrati cattivi. Abbiamo avuto cinque minuti di sbandamento dopo lo svantaggio poi ci siamo ripresi e potevamo pareggiare. Ora testa ad Udine».

PORTO – «Il Porto è una squadra forte, negli ultimi mesi ha eliminato Juve e Milan dalla Champions, non è facile venire a giocare qui. Sembriamo una squadra in crescita, dobbiamo evitare ricadute e pensare subito ad Udine».