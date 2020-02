Il tecnico della Juventus Sarri ha parlato delle voci che vorrebbero Messi in bianconero nella prossima stagione – VIDEO

Maurizio Sarri ha risposto alla sua maniera alle voci che vorrebbero Lionel Messi in partenza dal Barcellona per raggiungere Cristiano Ronaldo in Serie A, con la maglia della Juventus.

«Messi è un giocatore di risonanza mondiale tesserato per il Barcellona. Non mi sembra una risposta appropriata, perché se fossi il presidente del Barcellona direi: ‘Che c***o vuole questo Sarri?’’», ha detto il tecnico bianconero in conferenza stampa.