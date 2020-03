Sarri: «Ronaldo ha un problema personale, vediamo domani» – VIDEO

Il commento in conferenza stampa di Sarri sulla presenza in dubbio di Ronaldo per la semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Milan

Momento difficile per Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus: la stella di Sarri è volata quest’oggi in Portogallo dopo la notizia del ricovero di sua madre Dolores. I bianconeri saranno costretti a fare a meno di CR7 in Juventus-Milan? La parola al tecnico,

«Il problema è di carattere personale. Quando torna, se vorrà, dirà le sue problematiche. Se domani Ronaldo è disponibile o meno dipende dalla risoluzione del suo problema», ha puntualizzato l’allenatore bianconero in conferenza stampa.