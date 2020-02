Il tecnico della Juventus Sarri ha risposto così alle critiche: «Se non volevo essere sotto esame, facevo domanda alle poste» – VIDEO

La recente sconfitta incassata contro l’Hellas Verona ha messo nel mirino Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus sente la pressione della società e sa di essere in discussione, come ammesso in conferenza stampa.

«Se non volevo essere sotto esame, facevo domanda alle poste», ha risposto così Sarri alle critiche.