Sarri senza panchina, problema per la Juve: il tecnico costa 12 milioni

Maurizio Sarri fa tremare la Juve: in caso di mancata panchina, il tecnico costerebbe altri 12 milioni alle casse bianconere

La Roma sceglie Mourinho e Maurizio Sarri è (al momento) senza panchina. Il tecnico toscano non sarà il nuovo allenatore giallorosso e la Juve trema per la scelta del club di Friedkin. Senza un nuovo contratto, infatti, l’ex mister costerà altri 12 milioni lordi alle casse bianconere. Una cifra che Agnelli & co farebbero volentieri a meno di sborsare: la speranza è la Premier.

Come rivela il Corriere di Torino, Sarri è stato contattato dal Tottenham dopo l’addio di Mourinho stesso e dall’Arsenal. Un ritorno in Inghilterra farebbe felice la Juve.