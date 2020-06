Sassuolo, agente Boga: «Le attenzioni del Napoli fanno piacere»

Daniel Boga, fratello dell’attaccante Jeremie del Sassuolo, ha parlato della ripresa della Serie A e delle voci sul Napoli

Daniel Boga, fratello e procuratore di Jeremie, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il futuro dell’attaccante del Sassuolo.

SERIE A – «Jeremie è molto contento di poter tornare in campo e giocare dopo due mesi e mezzo di stop. Vuole far bene con la sua squadra ed i compagni per raggiungere gli obiettivi stagionali con il Sassuolo. Sarà una bella e nuova sfida e sarà interessante guardare le gare che mancano da qui alla fine della stagione».

NAPOLI – «Le parole di elogio del ds Cristiano Giuntoli sono state molto belle, giunte da poi dal direttore sportivo di un grande club come il Napoli fanno molto piacere. Jeremie ha apprezzato i suoi complimenti, d’altronde è sempre bello quando le persone che lavoranonel calcio apprezzano e riconoscono il tuo talento».