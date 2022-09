Sassuolo, Antiste: «Henry mi ha tramutato la passione per il calcio. Grazie a Motta»

Il nuovo attaccante del Sassuolo Janis Antiste, reduce da una stagione allo Spezia, ha parlato in conferenza stampa

HENRY –«Ho iniziato da piccolo a guardare il calcio in tv, in particolare guardavo l’Arsenal e Thierry Henry: da qui è nata la mia passione per il calcio. Da qui ho iniziato a giocare con gli amici in una piccola squadra della mia zona, ho fatto le selezioni per il Tolosa e a 8 anni sono entrato nel settore giovanili, da lì ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare ora al Sassuolo. A inizio stagione ho avuto un infortunio al ginocchio ma ora sto bene»

SPEZIA – «Sono stato ben accolto dal club, c’era un nuovo allenatore, Thiago Motta, che parlava francese e questo mi ha facilitato nell’inserimento, c’era anche Amian che anche lui veniva dal Tolosa e lo conoscevo molto bene. L’anno allo Spezia è stato molto utile e formativo sia sul piano individuale che a livello mentale ed è un qualcosa che mi sarà utile durante la mia carriera. Il primo gol in A contro la Juve me lo ricordo ancora bene, è stato qualcosa di straordinario. È stato il primo gol che ho segnato in uno stadio pieno di tifosi perché quando ero al Tolosa ero nel periodo del Covid, il pubblico non c’era».