Sassuolo, Boga: l’ivoriano ha numeri incredibili nel dribbling

Boga sta trascinando il Sassuolo. L’ivoriano ha numeri pazzeschi nel dribbling, pochissimi in Europa fanno meglio

In questi mesi, Boga si sta affermando come uno dei principali trascinatori del Sassuolo. L’ivoriano svetta soprattutto per le grandi qualità nel dribbling, visto che nessuno in Serie A salta più uomini di lui.

Basti pensare che, come riporta Whoscored, Boga ha effettuato 32 dribbling in più di qualsiasi altro giocatore in questa stagione. Insomma, dopo un iniziale periodo di adattamento, De Zerbi lo ha reso quasi inamovibile. Da Boga ci si aspettano però più gol e assist.