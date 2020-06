Sassuolo, Boga: «Ritorno in Francia? Non escludo nulla»

Jeremie Boga ha commentato le voci sul suo futuro: le dichiarazioni dell’attaccante del Sassuolo

Jeremie Boga ha parlato di un suo possibile approdo in Francia. Monaco, Marsiglia e Lione lo stanno monitorando da tempo: «L’OM è un sogno da quando ero bambino, non l’ho mai nascosto. Perché non tornare a casa un giorno? Purtroppo sarà complicato, almeno per la prossima stagione. Comunque non ci sono stati contatti».

«Non escludo un ritorno in Francia, lascio ogni porta aperta. Ho sentito parlare di contatti con il Rennes, ma mio fratello non mi ha mai informato di questa cosa», ha concluso l’attaccante del Sassuolo.