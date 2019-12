Al Mapei Stadium, la 15ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium, Sassuolo e Cagliari si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Sassuolo Cagliari MOVIOLA

7′ Gol di Berardi – Ripartenza micidiale di Djuricic che serve Berardi, il quale entra in area e con il destro supera Rafael (decisiva una deviazione di Pisacane).

15′ Conclusione di Locatelli – Il numero 73 prende la mira dal limite dell’area ma apre troppo il piatto e calcia a lato, sprecando una buona chance.

20′ Occasione Simeone – Il Cholito va in campo aperto, si accentra e calcia a giro ma non inquadra lo specchio.

30′ Chance per Djuricic – Caputo serve il serbo che calcia dall’interno dell’area di rigore con il mancino a incrociare, sfiorando il palo.

31′ Simeone non arriva al tap-in – Rog vince un rimpallo in area, tiro-cross di esterno, deviato da Romagna, e Simeone non arriva sulla palla per poco.

36′ Raddoppio di Djuricic – Splendida azione manovrata dei neroverdi, Berardi con un tocco splendido libera il campo per Toljan che ha servito un cioccolatino a Djuricic, il serbo con il mancino, di prima intenzione ha mandato il pallone all’incrocio.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Berardi PAGELLE

Sassuolo Cagliari 2-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 7′ Berardi, 36′ Djuricic (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon (46′ Peluso), Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A disposizione: Russo, Pegolo, Muldur, Ferrari, Tripaldelli, Obiang, Traorè, Mazzitelli, Bourabia, Duncan, Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini (46′ Lykogiannis), Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (46′ Cerri). A disposizione: Aresti, Ciocci, Pinna, Walukiewicz, Faragò, Mattiello, Ionita, Oliva, Deiola, Ragatzu. Allenatore: Rolando Maran

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino

AMMONITI: Klavan, Pellegrini, Rog (C); Berardi, Magnanelli, Djuricic (S)