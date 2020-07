Sassuolo, Carnevali: «Vogliamo riaprire lo stadio ai tifosi» – VIDEO

Giovanni Carnevali ha parlato durante le celebrazioni per il centenario del Sassuolo: ecco le parole del dirigente neroverde – VIDEO

(dal nostro inviato Antonio Parrotto) – Giovanni Carnevali ha parlato in conferenza stampa in occasione dei festeggiamenti per il centenario del Sassuolo. Le sue parole.

«Si dice che il Sassuolo giochi meglio perché è abituato a giocare con pochi tifosi. Io dico che non è così. Quei pochi tifosi che abbiamo ci sono molto vicini e non vogliamo dimenticarci di tutti loro. Vorremmo giocare la Supercoppa Italiana Primavera al Mapei Stadium. Siamo stati i primi a riaprire la porta del centro sportivo per gli allenamenti e vorremmo essere i primi a riaprire le porte dello stadio ai tifosi per le partite del Sassuolo e stiamo lavorando per riportarli allo stadio perché il calcio senza tifosi è brutto».