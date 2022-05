Sassuolo, Berardi via a certe condizioni: l’idea per l’attacco è Strefezza

Il Sassuolo potrebbe cedere Berardi in estate ma soltanto a determinate condizioni: intanto pensa a Strefezza per l’attacco

Sarà un mercato bollente quello attorno ai gioielli del Sassuolo, su tutti anche Berardi. La società potrebbe accettare di buon grado la cessione dell’esterno azzurro, ma soltanto a determinate condizioni.

I neroverdi lo valutano non meno di 35 milioni, e intanto pensano ad un possibile sostituto. Il nome è quello di Strefezza, che con il Lecce in B ha fatto vedere qualità importanti e non soltanto in termini di gol. Lo scrive il Corriere dello Sport.