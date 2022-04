Vicenza Lecce, partita sospesa per qualche minuto: un petardo stordisce Contini

Vicenza Lecce, i salentini segnano e i tifosi lanciano petardi in campo: stordito il portiere Contini, partita sospesa qualche minuto

Al minuto 70′ Strefezza segna il gol del vantaggio del Lecce sul Vicenza. Una rete pesante per due motivi: i giallorossi potrebbero festeggiare la promozione, mentre i biancorossi sarebbero retrocessi in C.

I tifosi salentini al momento del gol hanno lanciato in campo petardi, che hanno stordito il portiere Contini. Gioco sospeso per qualche minuto con conseguente cambio del portiere che abbandona il campo in barella e con il collare.