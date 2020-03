Sassuolo, De Zerbi annuncia: «Sono pronto per una big»

Il tecnico del Sassuolo De Zerbi si sente pronto per una grande squadra: «Valuterei eventuali proposte»

Roberto De Zerbi è pronto al salto di qualità: «Dovesse arrivare la proposta di una grande, la considererei e verificherei se ci sono le condizioni per lavorare bene. Sono pronto già da due anni, ma è anche vero che mi diverto molto ad allenare questi giocatori. Del presidente mi ha sempre colpito la sua ambizione, mi diceva che dovevamo andare in Champions. Non era presuntuoso, ma visionario».

«Da quando sono morti i coniugi Squinzi non ho mai parlato di progetti con nessuno. Questa comunque è una squadra giovane, di prospettiva e seria, con margini di crescita. La continuità ci ha dato più certezze», ha concluso il tecnico del Sassuolo ai microfoni della Gazzetta dello Sport.