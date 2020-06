Sassuolo, De Zerbi: «Boga talento. Locatelli da top club»

Roberto De Zerbi ha elogiato Jeremie Boga e Manuel Locatelli: le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha speso belle parole per i neroverdi Jeremie Boga e Manuel Locatelli: «Boga un talento naturale, abbiamo visto che nell’uno contro uno è forte, ma anche contro due. Doveva mettere a posto l’attacco in profondità e la fase difensiva, un po’ sconosciuta. Nell’ultimo periodo è cresciuto tantissimo anche sotto questo aspetto».

«Lo prendo ad esempio per come attacca la profondità. Ora è un giocatore a tutta fascia. Non ne vedo tanti in giro con le sue qualità. Locatelli? È stato un privilegio vederlo maturare, è da grandissimo club», ha concluso De Zerbi ai microfoni di TMW Radio.