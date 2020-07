Sassuolo, De Zerbi: «Europa? Dopo la vittoria di oggi…»

Roberto De Zerbi ha commentato la vittoria ottenuta contro il Bologna: le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta in casa del Bologna.

EUROPA – «Vediamo come ne veniamo fuori dalle prossime partite. Vincendo oggi siamo attaccati a qualcosa in più della salvezza. Speriamo di non perdere giocatori, il segreto è stata l’alternanza massiccia: avendo gli infortunati dovremo fare la conta. Di sicuro giocheremo sempre cercando di vincere. Al di là del fatto che abbiamo dei professionisti esemplari, si sono allenati per quanto potevano durante il lockdown, abbiamo ripreso con entusiasmo e con la voglia di divertirci».