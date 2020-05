Sassuolo, De Zerbi insegna calcio al Barcellona

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha tenuto una lezione in videoconferenza per il settore giovanile del Barcellona

Roberto De Zerbi ha tenuto una lezione in videoconferenza per il settore giovanile del Barcellona, dedicata ad analisti, scout e tecnici. L’invito è arrivato da Isaac Guerrero, Deputy Director Methodology Area FC Barcelona e Head of Coaching FC Barcelona, che ha seguito il webinar dell’allenatore del Sassuolo per gli allenatori di Coverciano.

La lezione è durata circa tre ore. De Zerbi ha illustrato la propria filosofia di gioco, maturata tra Foggia e Sassuolo. Come scritto su Twitter da un giornalista di ESPN, tutti i partecipanti sono rimasti favorevolmente colpiti dal discorso del tecnico.