Sassuolo, De Zerbi: «Lazio? Questa è una vittoria di tutta la squadra»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi:

ANALISI MATCH – «Questa è una grande vittoria. E’ una vittoria di tutta la squadra perché ha fatto gol Raspadori, un prodotto del settore giovanile del Sassuolo. Vuol dire che lavora bene tutta la squadra: se cambiamo 9 giocatori e facciamo una grande partita a Roma contro la Lazio, vuol dire che la società e la squadra lavorano bene. Potevamo fare più gol però non mi posso lamentare. Chiedo solamente più convinzione perché i giocatori sono strepitosi».

OBIETTIVO – «L’obiettivo è la squadra davanti a noi, che in questo momento è il Milan, fin quando non potremo più raggiungerla. Fin quando il campo non ci dirà che non possiamo più arrivare al settimo posto, noi daremo il massimo».

ATTEGGIAMENTO – «Noi dobbiamo giocare senza avere paura. Se il campo dice che possiamo vincere con più gol di scarto, dobbiamo provarci chiunque il suo avversario. Queste vittorie ricompensano l’amarezza delle brutte sconfitte prese in passato».

PORTE CHIUSE – «Giocare a porte chiuse porta tutti più alla pari. Speriamo che avremo questo atteggiamento anche quando ci saranno i tifosi. L’aspetto mentale è quello più importante: su questo ci sto lavorando molto».