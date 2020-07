Sassuolo, De Zerbi: «Pari che fa bene. Cessioni? Resta chi vuole»

Roberto De Zerbi ha commentato il pareggio ottenuto contro il Cagliari: le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Cagliari.

PRESTAZIONE – «Avremmo potuto fare sicuramente di più, ma questo pareggio ci fa bene per crescere. Si è visto che nel calcio non c’è niente di facile».

CESSIONI BLOCCATE – «L’hanno detto anche a me ma non è che servono garanzie per rinnovare, ma se vogliono andare via è giusto che vadano, non mi piace tenere gente contro voglia. Boga, Berardi, vorrei rimanessero perché ancora non hanno completato la maturazione, oggi ci dice che qualcosa manca nella testa per la maturazione. Se stiamo tutti insieme arriviamo a questo anche in maniera veloce».