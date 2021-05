Sassuolo, De Zerbi sorride: Caputo torna in gruppo. Le ultime

Roberto De Zerbi recupera Francesco Caputo in vista della gara con il Genoa: l’attaccante oggi si è allenato con il gruppo

Buone notizie per Roberto De Zerbi. Il Sassuolo è in piena corsa per il posto in Conference League essendosi avvicinato in maniera netta alla Roma. De Zerbi recupera i pezzi per la rincorsa.

Come svelato dal sito ufficiale del club, Francesco Caputo è tornato ad allenarsi in gruppo e con ogni probabilità sarà convocato contro il Genoa nel prossimo turno di Serie A.