Sassuolo, Dionisi eguaglia De Zerbi

Il Sassuolo di Dionisi eguaglia quello di De Zerbi della passata stagione: i numeri dei neroverdi in questa stagione fanno ben sperare

Dopo la vittoria contro il Venezia, per il Sassuolo è arrivato il momento di dare uno sguardo al passato dei neroverdi. Alessio Dionisicon i tre punti conquistati al Penzo ha eguagliatoDe Zerbi.

39 punti in 28 partite sono gli stessi dell’allenatore De Zerbi dello scorso campionato. Numeri che fanno ben sperare per le ultime giornate per poter migliorare il bottino in classifica e magari, chissà, puntare ad un posto in Conference League.