Sassuolo, Dionisi: «Errori ingiustificabili, dobbiamo essere più squadra»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha analizzato la sconfitta dei neroverdi in casa dell’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Alessio Dionisi ha parlato dopo Udinese-Sassuolo.

PARTITA – «Non mi interessano i numeri, sapevamo che saremmo stati noi a fare la partita. Dovevamo essere più bravi nel non concedere occasioni quando avevamo la palla, come in occasione del terzo gol Nel primo tempo abbiamo fatto una partita di qualità, ma siamo stati sfortunati nel gol del pareggio dell’Udinese. Nella ripresa c’è stato un calo evidente».

SECONDO TEMPO – «Più che l’atteggiamento, abbiamo mosso palla lentamente ed è un errore contro una squadra così fisica. Calando da questo punto di vista, abbiamo permesso all’Udinese di muovere le basi verso la loro vittoria».

ASPETTI POSITIVI – «Mi piacerebbe portare a casa il fatto che non dobbiamo ripetere questi errori. Dobbiamo essere più squadra di quanto fatto oggi. Avevamo la possibilità di ottenere un risultato positivo, ma invece torniamo a casa con zero punti».

SOSTA – «Speriamo di recuperare gli infortunati, ma non è quello il problema perché chi ha giocato aspettava da un po’ di poterlo fare. Ci è mancata la continuità nel secondo tempo per portare a casa la partita. Non ci possono bastare il possesso palla e la prestazione. Non siamo contenti, fermo restando che guardando la classifica dovremmmo avere qualche punto in più che possiamo recuperare».