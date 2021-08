Sassuolo, Djuricic: «Vorrei giocare sempre contro il Verona»

Filip Djuricic, attaccante del Sassuolo, ha parlato al termine del match vinto contro il Verona: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Abbiamo giocato una bella partita, nel senso che abbiamo rivisto i tifosi dopo un anno e mezzo, è stata una sensazione bellissima. Abbiamo vinto una partita tosta ed era importante cominciare così».

TANTI GOL CONTRO IL VERONA – «Se giochiamo ogni settimana con il Verona per me diventa perfetto. Ho giocato 6-7 volte contro di loro e ho vinto ogni volta. Sono molto felice, mi piace questo stadio anche se mi fischiano, mi diverto, è un grande piacere giocare qua».

RUOLO – «Oggi ho iniziato a destra e ho fatto gol da dentro. Il mister è nuovo, tutto è nuovo. Impariamo tanto. Non è importante chi gioca e dove, importa che i giocatori facciano il meglio. Non credo sia stata la nostra migliore partita ma vincere oggi è molto importante per la fiducia, per il mister, per tante altre cose».

SALTO DI QUALITA’ – «Cerchiamo di fare il salto definitivo. Giochiamo come squadra, poi individualmente se facciamo il risultato è importante ma non è al primo posto. Ho fatto 5 gol nelle ultime due stagioni, voglio superare questo numero».