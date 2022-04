Sassuolo, Frattesi incanta: «Giocate “derossiane”»

Nonostante la sconfitta contro la Juventus, il centrocampista del Sassuolo Frattesi è stato protagonista di una grande partita

Davide Frattesi è stato grande protagonista nel match tra Sassuolo e Juventus vinto dai bianconeri per 2-1. Nonostante la sconfitta, la prestazione del centrocampista è stata eccellente con La Gazzetta dello Sport che lo ha eletto miglior in campo dei neroverdi con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Il nonno, juventinissimo, sorride in cielo: la Juve vince e Davide fa una gran partita. Presenza, inserimenti, due girate di testa vagamente “derossiane”. Gli manca il gol, anche per colpa di Szczesny».