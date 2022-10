Sassuolo, Frattesi: «Qui si cresce bene, non c’è la pressione delle grandi piazze»

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato della sua crescita nel club neroverde: le sue dichiarazioni

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di StarCasinò Sport.

LE PAROLE – «Sicuramente non hai la pressione delle grandi piazze perché è un posto che ti permette di sbagliare e di fare i tuoi errori, cose normali e naturali per un ragazzo giovane. È importante non essere criticato perché come detto sbagliare è normale, poi con l’esperienza si cresce e si limitano gli errori, nessuno non li fa. La società si comporta bene, ti tratta come un figlio, è fondamentale per un giocatore perché a noi piace essere in una famiglia».