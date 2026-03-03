Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se lo contendono le big di Serie A! 5 anni fa sarebbe potuto essere del Bologna: il retroscena

Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se lo contendono le big di Serie A! Ecco chi si è già fatto avanti per il centrocampista

Ismael Koné, centrocampista classe 2002 del Sassuolo, sta vivendo una stagione straordinaria che lo sta proiettando sotto i riflettori delle grandi squadre, sia italiane che europee. Dopo essere stato riscattato dal club neroverde per 12,5 milioni di euro dal Marsiglia, il talento canadese ha visto il suo valore di mercato più che raddoppiare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ora il Sassuolo valuta Koné circa 30 milioni di euro, con molteplici club pronti a fare un’offerta per portarlo via dalla Serie A.

Il centrocampista, che finora ha collezionato 5 gol in 24 presenze, ha giocato un ruolo fondamentale nel cammino della squadra di Fabio Grosso, spingendo i neroverdi vicino alle posizioni europee. L’ultimo exploit di Koné è arrivato nella vittoria contro l’Atalanta, un gol che ha contribuito a consolidare il buon momento del Sassuolo, con 5 vittorie nelle ultime 6 partite di campionato. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di vari club, tra cui Roma, Juventus e Inter, con gli emissari dei nerazzurri presenti sugli spalti durante la partita contro la Dea.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Le prestazioni di Koné stanno facendo rumore anche fuori dall’Italia, con squadre inglesi interessate al giocatore, il cui valore potrebbe crescere ulteriormente in vista del Mondiale 2026 con la Nazionale canadese. La partecipazione alla Coppa del Mondo potrebbe fungere da ulteriore vetrina per il talento del Sassuolo, spingendo ancor di più le trattative di mercato.

Il club emiliano, guidato da Giovanni Carnevali e Checco Palmieri, spera di scatenare una vera e propria asta milionaria per Koné, ottenendo una plusvalenza importante, come già successo in passato con altri giocatori. In estate, il Sassuolo potrebbe trovare una proposta allettante che permetterebbe di capitalizzare sul giovane centrocampista, ora uno dei più promettenti della Serie A. Spunta, inoltre un retroscena: il canadese sarebbe potuto sbarcare in Serie A già 5 anni. Il Bologna era pronto ad accoglierlo ma il Covid-19 e il Lockdown bloccarono tutto.