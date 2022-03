Sassuolo: lotta a tre tra Milan, Juve e Napoli per Berardi. Ultime

Il Milan cerca un nuovo esterno destro e starebbe pensando a Berardi. Sul giocatore del Sassuolo anche la Juve e il Napoli

Importante indiscrezione di mercato rilanciata da Sport Mediaset. I rossoneri sarebbero infatti alla ricerca di un nuovo esterno destro e il primo obiettivo è Domenico Berardi.

Il Sassuolo lo valuta 35 milioni di euro e sul campione d’Europa con l’Italia c’è anche la Juventus per il post Dybala. Ma non solo. Alla finestra c’è anche il Napoli, più defilato, per il capitano del club neroverde.