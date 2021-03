Sassuolo, Magnanelli: «Bisogna avere rispetto per questa maglia»

Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, ha così parlato della gara persa in rimonta contro il Torino questo pomeriggio

Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, ha così parlato della gara persa in rimonta contro il Torino questo pomeriggio: «Ovviamente è stato un brutto colpo perché avevamo preparato la partita in un determinato modo. Era una gara importante sia per noi che per loro e stare avanti due a zero e poi perderla 3-2 è un brutto colpo».

SU DE ZERBI – «Siamo e sono d’accordo con quello che dice il mister perché in questo momento dobbiamo continuare a crescere e se i giovani vogliono farlo devono far fare alla squadra un ulteriore cambio di qualità. Si può non giocar bene, soffrire ma portarla a casa».

MESSAGGIO DAI VETERANI – «Siamo responsabili come i giovani, siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo aiutarci a vicenda. Siamo un ottimo gruppo e una grande società, ora non dobbiamo guardare tutto nero. E’ normale che in questo momento siamo rammaricati. Sassuolo non è più una matricola ma è diventata una piazza ambita, ma allo stesso tempo merita rispetto da parte di chi già c’è. Non deve essere una terra di passaggio ma bisogna sentirsela sulla pelle».