Sassuolo, Magnanelli: il centrocampista ha numeri record nei passaggi

Magnanelli è una pedina fondamentale nel palleggio del Sassuolo. Dopo Fabian Ruiz, è il giocatore che azzecca più passaggi corti

In questi anni, Magnanelli si è affermato come uno dei mediani più affidabili del campionato, fondamentale per gli equilibri del Sassuolo. L’arrivo di De Zerbi ha poi esaltato le sue caratteristiche, visto che l’allenatore bresciano vuole un sofisticato calcio di possesso caratterizzato dal dominio del pallone.

Non a caso, Magnanelli è il calciatore che dopo Fabian Ruiz azzecca più passaggi corti ogni 90′: ben 66.5 ogni 90′. Un dato che mostra il suo peso nel palleggio neroverde.