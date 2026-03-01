Connect with us
Sassuolo News

Sassuolo, Matic torna in campo contro l’Atalanta: cosa cambia attraverso le parole di Grosso. Il suo annuncio sul centrocampista!

10 ore ago

Sassuolo, Matic rientra a centrocampo contro l’Atalanta: cosa cambia per i neroverdi, ecco cosa ha detto Fabio Grosso

A DAZN prima di Sassuolo Atalanta, Fabio Grosso ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ATALANTA «Il livello della difficoltà è molto alto, dobbiamo fare una grande prestazione. Siamo preparati per farlo e speriamo di riuscirci. Quello che stiamo raggiungendo lo stiamo facendo da neopromossi. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo sempre rimetterci in discussione. Dobbiamo prepararci al meglio contro un avversario fortissimo».

MATIC «È un giocatore importantissimo per noi, anche senza di lui i ragazzi sono stati bravissimi ed è un’importante segno. Le difficoltà di oggi sono comunque molto elevate».

