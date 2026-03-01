Sassuolo News
Sassuolo, Matic torna in campo contro l’Atalanta: cosa cambia attraverso le parole di Grosso. Il suo annuncio sul centrocampista!
Sassuolo, Matic rientra a centrocampo contro l’Atalanta: cosa cambia per i neroverdi, ecco cosa ha detto Fabio Grosso
A DAZN prima di Sassuolo Atalanta, Fabio Grosso ha rilasciato queste dichiarazioni.
ATALANTA – «Il livello della difficoltà è molto alto, dobbiamo fare una grande prestazione. Siamo preparati per farlo e speriamo di riuscirci. Quello che stiamo raggiungendo lo stiamo facendo da neopromossi. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo sempre rimetterci in discussione. Dobbiamo prepararci al meglio contro un avversario fortissimo».
MATIC – «È un giocatore importantissimo per noi, anche senza di lui i ragazzi sono stati bravissimi ed è un’importante segno. Le difficoltà di oggi sono comunque molto elevate».
