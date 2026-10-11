Sassuolo-Milan 1-1, Aquilani applaude i suoi: «Ho visto una squadra matura»

Il tecnico neroverde ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio del Mapei Stadium contro il Milan: focus sulla prestazione, sui cambi e sul ruolo di Seba Esposito

La sfida tra Sassuolo e Milan, valida per la sesta giornata di Serie A, si è chiusa sul risultato di 1-1 al Mapei Stadium. Una partita intensa, decisa nella ripresa dai gol di Rabiot per i rossoneri e Odenthal per i neroverdi, con la squadra di Alberto Aquilani capace di reagire subito dopo lo svantaggio e di strappare un punto importante contro una delle formazioni più attese del campionato.

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Al termine dell’incontro, Aquilani è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione del suo Sassuolo. Il tecnico neroverde si è detto soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi giocatori, pur sottolineando alcuni aspetti da migliorare nella gestione dei momenti della gara.

Sassuolo-Milan, Aquilani sul pareggio del Mapei Stadium

LA PRESTAZIONE DEL SASSUOLO – «Ci siamo abbassati troppo e rischi di subire quando giochi contro queste squadre. Sono molto contento dei miei ragazzi. Ho voluto cambiare per migliorare dal punto di vista fisico, chi è entrato ha fatto molto bene».

Parole che evidenziano la soddisfazione dell’allenatore per la risposta del gruppo, soprattutto dopo il vantaggio del Milan. Il Sassuolo ha saputo restare dentro la partita, trovando nuove energie anche dai cambi e costruendo la reazione che ha portato al pareggio.

Sassuolo-Milan, Aquilani sottolinea la maturità della squadra

Il tecnico neroverde ha poi insistito sulla capacità della sua squadra di restare lucida nei momenti più complicati, pur riconoscendo qualche errore nella gestione del possesso.

LA MATURITÀ DEL GRUPPO – «Nei momenti di difficoltà ci rifugiamo nelle nostre qualità. Ho visto una squadra matura e sono contento di questo, sappiamo che il Milan è una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo alternato momenti di ordine e momenti di disordine, potevamo essere più puliti in alcune giocate».

Sassuolo, Aquilani sul ruolo di Seba Esposito

In chiusura, spazio anche a Seba Esposito e alla sua possibile collocazione nel sistema offensivo del Sassuolo.

IL RUOLO DI SEBA ESPOSITO – «Seba Esposito prima punta? Io lo vedo in più ruoli, come un 9 o come 10, accanto a un altro attaccante. Sugli esterni ho altri giocatori e preferisco avere altre caratteristiche».

Per il Sassuolo, il pareggio contro il Milan rappresenta un segnale positivo: la squadra di Aquilani conferma organizzazione, carattere e margini di crescita.