Sassuolo Napoli, la sfida del possesso palla: le statistiche delle due squadre

Al Mapei Stadium si affrontano Sassuolo e Napoli, le due squadre che in Serie A fanno più possesso palla: i numeri

Quella di questa sera al Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli sarà una sfida dall’alto tasso tecnico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si affrontano infatti le due squadre che fanno il maggior possesso palla in Serie A. Gli azzurri sono al comando di questa speciale classifica con il 59,7% di media a partita, seguono i neroverdi con il 56,4%. Dato importante considerando anche la pericolosità delle due formazioni in zona gol.

Il Sassuolo ha messo a segno 4 reti recuperando palla negli ultimi 40 metri avversari, aggressione alta per arrivare in fretta alla conclusione. Il Napoli è invece la squadra che ha segnato di più in questo campionato (30 gol) e subito di meno (7), ed è inoltre quella che segna di più da lontano con 7 reti. A Reggio Emilia sarà sfida di fuoco, considerando anche che i ragazzi di Dionisi hanno già battuto Juventus e Milan.