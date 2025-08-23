 Sassuolo Napoli, Grosso: «Si poteva fare di più, ma sono contento per la prestazione» - Calcio News 24
Sassuolo News

Sassuolo Napoli, Grosso: «Si poteva fare di più, ma sono contento per la prestazione»

1 minuto ago

Le dichiarazioni di Grosso dopo quella che è stata la partita di Serie A Sassuolo Napoli

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Fabio Grosso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Sassuolo Napoli di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Sicuramente si poteva fare qualcosa di più, ma sono contento della prestazione dei ragazzi. Per noi non era facile, abbiamo scoperto il livello che c’è. Siamo stati dentro la gara, abbiamo sofferto e saputo soffrire. Sono contento di come i ragazzi sono stati in campo, anche in dieci. Dobbiamo portarci dietro questo filo conduttore di questa gara, abbiamo le qualità per raggiungere il nostro obiettivo»

