Sassuolo, Obiang: «La miocardite? Quando sono guarito non ci credevo, ora posso fare tutto»

Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del problema della miocardite che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo.

DIAGNOSI – «Non sono mai stato in pericolo di vita, ma ho potuto chiedermi questa cosa fosse davvero. Difficile capirne le cause, prima è stata una broncolpolmonite, poi mi sentivo stanco. Credevo fosse stress, era appena morto mio padre, e invece mi dissero che per guarire mi sarebbero serviti sei mesi. Non avvertivo la gravità del problema ma ho imparato quanto sia importante farsi controllare».

GUARIGIONE – «Gli specialisti mi invitavano alla pazienza, dicendo che c’era di mezzo la mia vita. E avevano ragione. Quando sono guarito non ci credevo, adesso sul campo posso fare tutto ma non esagero per evitare i problemi classici del post-inattività. Ho avviato un’azienda vinicola, Cria Cuervos: per ora facciamo un bianco, un rosso e un rosé. Ringrazio alcune persone, in particolare Magnanelli, Peluso, Locatelli e Morata che mi hanno mandato tantissimi messaggi. E il fisioterapista Eugenio Parodi che mi è stato vicino. Ora penserò solo a giocare e divertirmi».