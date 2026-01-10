Sassuolo, Carnevali blinda Muharemovic! Ecco cosa ha detto sul difensore neroverde al centro delle voci di mercato

Sassuolo, Carnevali blinda Muharemovic: il dirigente neroverde spegne le voci di mercato e chiarisce il futuro

L’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Dazn affrontando diversi temi di mercato. Dal futuro di Muharemovic fino alla situazione legata a Raspadori, il dirigente neroverde ha fatto il punto con dichiarazioni che chiariscono la posizione del club. Le parole:

MUHAREMOVIC – «Non partirà sicuramente a gennaio. Lo terremo almeno fino alla fine del campionato. La nostra filosofia è puntare sui ragazzi giovani e valorizzarli. Continueremo a farlo, se saremo in grado di inserire giovani di qualità in questa fase di mercato lo faremo»

RASPADORI – «Va alla Roma? Con Giacomo ci lega un rapporto speciale. Nella Roma può essere una pedina importante. C’è un legame speciale se volesse venire a Roma farebbe bene perché è una grande squadra»

MATIC – «È un campione sotto tutti gli aspetti, al di là del giocatore. Aiuta tutti, i ragazzi nello spogliatoio. Penso che sia uno dei migliori acquisti degli ultimi anni»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

