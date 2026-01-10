Connect with us

Sassuolo News

Sassuolo, Carnevali blinda Muharemovic! Ecco cosa ha detto sul difensore neroverde al centro delle voci di mercato

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

By

Muharemovic Sassuolo Lazio 1 1

Sassuolo, Carnevali blinda Muharemovic: il dirigente neroverde spegne le voci di mercato e chiarisce il futuro

L’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Dazn affrontando diversi temi di mercato. Dal futuro di Muharemovic fino alla situazione legata a Raspadori, il dirigente neroverde ha fatto il punto con dichiarazioni che chiariscono la posizione del club. Le parole:

MUHAREMOVIC «Non partirà sicuramente a gennaio. Lo terremo almeno fino alla fine del campionato. La nostra filosofia è puntare sui ragazzi giovani e valorizzarli. Continueremo a farlo, se saremo in grado di inserire giovani di qualità in questa fase di mercato lo faremo»

RASPADORI «Va alla Roma? Con Giacomo ci lega un rapporto speciale. Nella Roma può essere una pedina importante. C’è un legame speciale se volesse venire a Roma farebbe bene perché è una grande squadra»

MATIC «È un campione sotto tutti gli aspetti, al di là del giocatore. Aiuta tutti, i ragazzi nello spogliatoio. Penso che sia uno dei migliori acquisti degli ultimi anni»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:
Change privacy settings
×