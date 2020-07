Rogerio ha rimediato un colpo alla testa: trasporto in ospedale e accertamenti clinici. Il difensore del Sassuolo salterà la Juventus

Dalla disavventura di Luis Muriel a quella di Rogerio. Non è stata sicuramente una giornata tranquilla per la Serie A, che ha visto coinvolti i calciatori di Atalanta e Sassuolo in due spiacevoli episodi.

Il difensore brasiliano ha subito un colpo alla testa durante l’allenamento odierno ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Rogerio non prenderà parte alla sfida di domani contro la Juventus.