Sassuolo, Pinamonti parte con la squadra in ritiro, ma il suo futuro potrebbe essere in Premier: le ultime

Andrea Pinamonti partirà con il resto del Sassuolo per il ritiro, ma nel suo futuro può esserci la Premier: intanto la società valuta le alternative

Il futuro di Andrea Pinamonti resta un rebus ancora da decifrare. Dopo una stagione positiva con il Genoa – chiusa con 11 gol in 37 presenze – l’attaccante classe ’99 è tornato al Sassuolo, proprietario del suo cartellino, a causa del mancato riscatto da parte del Grifone. Nonostante l’impatto in campo e l’affetto conquistato dai tifosi rossoblù, i liguri hanno deciso di non versare i 14 milioni previsti per l’acquisto definitivo, chiudendo così una parentesi intensa ma breve.

«Non era scontato tutto l’affetto che mi avete dato», ha scritto Pinamonti nel suo messaggio di saluto, sottolineando il legame creatosi con l’ambiente genoano. Ora però si volta pagina: l’attaccante è stato regolarmente convocato per il ritiro estivo del Sassuolo, al via a Ronzone sotto la guida di Fabio Grosso, e il suo nome figura tra gli attaccanti presenti in Trentino.

Tuttavia, la sua permanenza in neroverde resta tutt’altro che certa. Il Sassuolo, reduce dalla retrocessione in Serie B, sta valutando attentamente ogni voce di bilancio, e l’ingaggio da circa 2 milioni percepito da Pinamonti rappresenta un ostacolo significativo. Inoltre, la dirigenza sta sondando il mercato per nuovi innesti offensivi: piacciono Lorenzo Colombo (Milan) e Patrick Cutrone (Como), indizi che sembrano spingere verso una possibile cessione del numero 9.

E intanto, dalla Premier League arrivano segnali concreti: Brentford e West Ham avrebbero manifestato interesse per Pinamonti come riportato da Sky, dopo che il Bologna ha virato su Ciro Immobile. Il Sassuolo valuta il giocatore non meno di 15 milioni di euro, cifra che potrebbe rivelarsi accessibile per i club inglesi, sempre attenti ai profili giovani e già esperti.

Con un contratto in scadenza nel 2027 e 72 presenze condite da 17 gol in neroverde, Pinamonti ha ora davanti a sé settimane decisive. Ritiro, Premier o permanenza: tutto dipenderà dalle strategie del club, dal mercato e dalle valutazioni di Grosso. Una nuova sfida è all’orizzonte.