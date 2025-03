Sassuolo la Serie A si avvicina. Quanti punti mancano per la promozione nel massimo campionato?

È sempre più vicino il ritorno nel campionato di Serie A del Sassuolo, primo in classifica con 69 punti. Ecco quanti ne mancano ancora per festeggiare la promozione

Gli emiliani, hanno un vantaggio importante sulla terza posizione, occupata dallo Spezia con 55 punti e con sole otto giornate ancora da disputare, iniziano ad essere effettuati i primi calcoli per la matematica.

QUANTO MANCA PER LA PROMOZIONE – In Serie B sono le prime due classificate ad ottenere il pass per la promozione diretta in Serie A mentre dalla terza all’ottava posizione si disputano i playoff. Questo significa che per il Sassuolo serve mantenere la seconda posizione per garantirsi la promozione e con i 24 punti ancora a disposizione, lo Spezia, principale rivale poiché terzo in classifica, puà portarsi ancora ad un massimo di 79 punti.

Per essere sicuro della promozione, dunque, il Sassuolo deve raggiungere almeno 80 punti per un totale di 11 punti necessari nelle prossime 8 giornate.

Un risultato che si fa sempre più vicino per i neroverdi pronti a risalire in Serie A dopo una sola stagione nel campionato cadetto.