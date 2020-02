Sassuolo Roma: Cristante è isolato, ci sono troppi buchi in mezzo

La Roma ha patito tanto a centrocampo contro la Roma, con Cristante in grosso affanno. Troppi spazi tra le linee per il Sassuolo

Il 4231 della Roma in realtà spesso muta in un 4141 in fase di non possesso: Veretout si alza per accompagnare il pressing, mentre Cristante resta bloccato a protezione della retroguardia. Contro il Sassuolo, i giallorossi hanno sofferto tantissimo nelle transizioni difensive, soprattutto al centro.

I costanti movimenti di Caputo e Djuricic hanno creato tanti spazi tra le linee. La Roma era molto scoperta al centro, con Cristante isolato e troppa lontananza tra i reparti. Un esempio nella slide sopra: l’ex Atalanta esce su Djuricic, che però serve Locatelli. Tantissimo spazio in mezzo, con la Roma scoperta a centrocampo e una difesa che non accorcia. Ogni palla persa diventava un grande pericolo.