Sassuolo Roma: Veretout si alza, Cristante resta bloccato

C’è asimmetria nei mediani di Fonseca. Cristante resta bloccato, mentre Veretout accompagna il pressing della Roma

Anche se le grafiche parlano di 4231, quello della Roma diventa – soprattutto in fase difensiva – un 4141. Cristante, tanto nella prima impostazione quanto nel pressing, è il mediano più arretrato, che gioca davanti alla difesa.

Al contrario, Veretout si sgancia in avanti per accompagnare la pressione della Roma. Si vede nella slide sopra, in cui il Sassuolo rinvia dal fondo. Da notare la posizione avanzata del francese, che praticamente è sulla stessa linea degli attaccanti