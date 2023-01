Sassuolo-Sampdoria, si rivede Berardi titolare

Sassuolo-Sampdoria, dopo il lungo periodo di stop si rivedrà finalmente Domenico Berardi dal primo minuto

La prolungata assenza di Berardi nella prima parte di stagione ha inciso non poco sulla classifica dei neroverdi. Oggi per lui e per la formazione di Dionisi parte davvero un nuovo anno.

In Sassuolo–Sampdoria il 28enne attaccante viene annunciato come titolare. L’allenatore in conferenza ieri lo ha lanciato così: «A lui chiedo di essere se stesso, come è sempre stato. Purtroppo è stato poco a disposizione per un infortunio, contro la Sampdoria ci sarà ed è importante per lui così come per tutto il Sassuolo».