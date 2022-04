Sassuolo, Scamacca a secco da troppo tempo: il piano per ritrovare il gol

Il centravanti del Sassuolo Scamacca non segna da quattro partite. Un digiuno lungo che vuole rompere contro il Napoli

Gianluca Scamacca, bomber del Sassuolo e futuro 9 della Nazionale, non segna da quattro partite e 338′. L’attaccante non trova la via del gol dalla scorso 18 marzo. Un’astinenza così lunga gli era capitata anche a inizio stagione, quando però non era il punto fermo dell’attacco neroverde.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, Scamacca ha un piano per tornare a segnare già sabato pomeriggio al Maradona contro il Napoli. Agli azzurri ha già fatto gol all’andata e inoltre, se guardiamo alle statistiche, non è mai rimasto tanto a lungo senza gonfiare la rete.