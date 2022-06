Calciomercato Sassuolo: Scamacca sarebbe sempre più vicino al trasferimento al PSG. Il club parigino avrebbe alzato l’offerta per il bomber italiano

Il Sassuolo e il PSG sono da diverse settimane in contatti fitti per Gianluca Scamacca. Il club parigino ha individuato nel bomber azzurro il giusto rinforzo di peso per l’attacco e starebbe facendo carte falso per portarlo a Parigi. E ora l’attaccante sarebbe vicinissimo alla Ligue 1.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, dopo una prima offerta di circa 35 milioni a fronte dei 50 chiesti dal Sassuolo, il PSG avrebbe alzato l’asticella per Scamacca arrivando a 40 milioni più bonus. Una cifra che potrebbe convincere i neroverdi a cedere il calciatore.