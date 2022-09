Sassuolo Udinese, Beto straripante: «Cambia la partita»

Contro il Sassuolo, l’attaccante dell’Udinese Beto ha cambiato la partita segnando la doppietta decisiva

La quarta vittoria consecutiva in campionato, che lancia l’Udinese al quarto posto in classifica, porta la firma di Beto. Entrato nella ripresa, il portoghese ha steso il Sassuolo con una doppietta guadagnandosi la palma di migliore in campo per La Gazzetta dello Sport che gli ha assegnato un 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Cambia la partita soprattutto dal punto di vista tattico perché con lui il gioco ha un terminale. Bella doppietta».