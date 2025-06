Sassuolo, Veronica Squinzi: «La retrocessione è stata devastante da un punto di vista emotivo»

Le parole di Veronica Squinzi, vicepresidente del Sassuolo, dopo la promozione ottenuta dai neroverdi

Su DAZN è disponibile “Sassuolo, la rinascita”, la nuova docuserie che racconta il ritorno in Serie A dei neroverdi dopo una sola stagione in cadetteria. Attraverso interviste a protagonisti e dirigenti, emerge il lato più umano del progetto sportivo, compreso il dolore per la retrocessione e l’impegno per ricostruire. Tra le voci più significative c’è quella della vicepresidente Veronica Squinzi, che ha raccontato il percorso emotivo e gestionale della famiglia a partire dalla drammatica retrocessione.

LA RETROCESSIONE – «Quella partita (col Cagliari, ndr) è stata devastante da un punto di vista emotivo. Io e mio fratello non è che ci siamo detti qualcosa in particolare, diciamo che in quel momento non eravamo proprio dell’umore. Il giorno dopo abbiamo voltato pagina, ci siamo guardati e ci siamo detti: “Adesso dobbiamo tornare in Serie A”. Ci siamo rimboccati le maniche, investito nelle persone, nel cambiamento, proprio per avere nuovi obiettivi».

LA PROMOZIONE – «Stavo guardando Mantova-Spezia da casa, stavo sempre con un po’ di ansia. Sono sicura che mio papà e mia mamma si sarebbero entusiasmati per questa promozione. Dicevano sempre che da un errore o da una difficoltà c’è sempre da imparare e da migliorarsi».