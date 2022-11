Scaloni, Argentina: «Messi è felice»

Il ct della Nazionale argentina parla di Messi e dei convocati: «Abbiamo stilato la lista dei convocati pensando al meglio per la squadra»

Alla vigilia del test pre-Mondiale contro gli Emirati Arabi, il ct dell’Argentina Lione Scaloni ha fatto il punto sulla squadra.

MESSI – «Messi ha voglia di godersi la Coppa del Mondo ed è molto felice di essere con i suoi compagni di squadra»

LO CELSO – «Non abbiamo un giocatore simile a Lo Celso. Abbiamo alcune varianti tattiche per coprire il suo ruolo»

CONVOCATI – «Abbiamo stilato la lista dei convocati pensando al meglio per la squadra. È logico che, essendo la nazionale argentina, ci siano dei buoni giocatori che sono rimasti fuori».

AMICHEVOLE – «Fino a ieri sera non avevamo la rosa al completo, non ci siamo perciò ancora allenati. Durante l’allenamento di oggi definiremo la squadra per la partita di domani. Non correremo rischi, chi gioca deve darci garanzie fisiche»