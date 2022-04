Scalvini dopo Cissé: l’Atalanta manda in gol i 2003. In questa stagione hanno segnato anche Volpato e Afena-Gyan della Roma

2003 – In Serie A hanno segnato finora solo 4 giocatori nati dal 2003 in poi: due sono dell’Atalanta (#Scalvini e Cissé), due della Roma (Volpato e Afena-Gyan). Maggiorenni.#AtalantaVerona — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) April 18, 2022

