L’attaccante azzurro Gianluca Scamacca ha parlato nel post partita dell’amichevole contro la Turchia: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Rai Sport, Gianluca Scamacca ha parlato dopo Turchia-Italia.

RIPARTENZA– «Oltre al risultato contava fare una prova di carattere e di atteggiamento e l’abbiamo fatto. In cosa devo migliorare? Soprattutto nei movimenti in profondità e stare un po’ di più in area».

CT– «Lavorare con un grande del calcio come Mancini è uno stimolo in più, ha fatto un lavoro eccezionale che si può ripetere nel tempo».

GIOVANI– «Il talento c’è ma nelle altre nazioni viene dato più spazio e più possibilità di sbagliare».