Scambio Arthur Pjanic: le ultime sulla trattativa tra Juve e Barcellona

Proseguono i contatti fra Barcellona e Juve per il possibile scambio Arthur Pjanic: le novità sull’asse di mercato

Secondo quanto riportato dai colleghi di Juventus News 24, proseguono i contatti fra Juventus e Barcellona per lo scambio fra centrocampisti che coinvolgerebbe Miralem Pjanic e Arthur.

Non ci sono altri nomi nella trattativa in corso. L’affare sarà portato a termine se i catalani, i bianconeri e l’entourage dei giocatori troveranno le giuste condizioni per accontentare ognuna delle parti coinvolte.