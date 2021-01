Scambio Dzeko-Sanchez, trattativa in stallo: i dettagli

Lo scambio Dzeko-Sanchez difficilmente andrà in porto. La trattativa fra Roma e Inter è in fase di stallo per una questione economica

Nella giornata di oggi sono attesi nuovi aggiornamenti in merito alla trattativa fra Roma e Inter per lo scambio Edin Dzeko-Alexis Sanchez. I discorsi fra i due club al momento sono in fase di stallo.

Secondo Il Messaggero, lo scambio non è ancora andato in porto perché non si è trovata la quadra alla questione fiscale. Nello specifico, la dirigenza giallorossa si è rifiutata di pagare i 2 milioni di scarto.